Corona: THW Kiel vorerst ohne Sagosen und Weinhold

Kiel. Handball-Bundesligist THW Kiel muss vorerst auf die Rückraumspieler Sander Sagosen und Steffen Weinhold verzichten. Wie der Rekordmeister vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Pick Szeged mitteilte, können "beide nach einem Impfdurchbruch nicht eingesetzt werden". Beide Spieler sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden und befinden sich in Quarantäne. Die Austragung der Partien gegen den ungarischen Meister sowie das Top-Spiel in der Bundesliga am Sonntag gegen den Tabellenführer SC Magdeburg sollen aber wie geplant ausgetragen werden.

"Das kommt zur Unzeit", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Dienstag auf Nachfrage: "Das ist eine Woche, auf die wir uns sehr gefreut haben." Weitere Impfdurchbrüche im Team erwartet der 43-jährige Österreicher aber nicht.

Rückraum-Linkshänder Steffen Weinhold hatte bereits in der vergangenen Woche die Königsklassenpartie gegen den HC Zagreb (36:28) verpasst und war ebenso wie der Norweger Sander Sagosen auch beim 21:21 gegen Pokalsieger TBV Lemgo nicht dabei. Wie lange die beiden Schlüsselspieler fehlen werden, steht noch nicht fest. "Die Ausfallzeiten sind schwer einzuschätzen", sagte Szilagyi.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-651617/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg