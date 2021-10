HSV: Nach Heimspiel gegen Kiel über Dauerkarten entscheiden

Fußbälle liegen in einem Tor.

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV will nach dem Heimspiel am 30. Oktober gegen den Nordrivalen Holstein Kiel über den Verkauf von Dauerkarten für den Rest der Saison entscheiden. "Nach dem Spiel gegen Holstein Kiel werden weitere Informationen dazu bekanntgegeben", teilte der Club dazu auf seiner Homepage mit. Ursprünglich war dieser Schritt bereits vor dem Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf geplant.

Unterdessen ist am Dienstag der freie Vorverkauf für die Partie gegen die "Störche" gestartet. Wie schon gegen Düsseldorf gilt die 2G-Regel, nach der nur geimpfte und genesene Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre Zutritt zum Volksparkstadion haben. Karten können nur online erworben werden. Das 1:1 gegen die Fortuna hatten 38 954 Fans verfolgt.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-649808/2

