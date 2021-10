Brennender Mülleimer: Feuerwehreinsatz in Finanzbehörde

Hamburg. Ein brennender Mülleimer hat am Dienstagvormittag einen Einsatz der Feuerwehr in der Hamburger Finanzbehörde ausgelöst. Der Brand sei aus unbekannter Ursache im Müllraum im Keller des Hauses am Gänsemarkt ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Behörde. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten alle Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Zwei Hausmeister wurden nach dem Feuer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Belüftung des Hauses konnten die Behördenmitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

