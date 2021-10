82-Jähriger von Traktor-Anhänger erfasst und getötet

Bad Oldesloe. Ein 82-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag bei Bad Oldesloe vom Anhänger eines Traktors erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am späten Montagnachmittag im Kreis Stormarn auf den Grünstreifen ausgewichen, um den 28-jährigen Traktorfahrer samt Anhänger passieren zu lassen. Der Radfahrer sei dann jedoch auf die Fahrbahn gekippt und durch den Anhänger tödlich verletzt worden.

