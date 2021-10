"Rettet die Clubs": St. Pauli und Fettes Brot beteiligt

Hamburg. Der FC St. Pauli sowie die Bands Fettes Brot und Razors beteiligen sich an der bundesweiten Aktion "Rettet die Clubs". Die Initiative will der von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Konzert- und Veranstaltungsbranche helfen. Konkret werden Kunstwerke in Gitarrenform signiert und zugunsten eines Paten-Clubs versteigert. Im Fall des FC St. Paulis und der Bands Fettes Brot und Razors ist das der Hamburger Musikclub Molotow, wie die Organisatoren von "Rettet die Clubs" am Montag mitteilten. Die Initiative wurde im September 2020 gegründet. Zu den Unterstützern zählen demnach knapp 100 Bands wie Die Ärzte, Seeed oder Rammstein. Der FC St. Pauli ist der zweite Fußballverein, der sich an der Aktion beteiligt.

