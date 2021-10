Mit Schusswaffe: Männer überfallen Tankstelle

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

Kayhude. Zwei Unbekannte haben in Kayhude im Kreis Segeberg eine Tankstelle überfallen. Die Männer bedrohten am frühen Sonntagabend eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine mittlere dreistellige Summe und flüchteten anschließend zu Fuß. Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Spürhund nach den Räubern. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die Beamten ermitteln wegen schweren Raubes und bitten Zeugen, sich zu melden.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-642578/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg