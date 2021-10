Halbmarathon-DM: Boch siegt und verbessert Rekord

Hamburg. Simon Boch hat sich am Sonntag in Hamburg den Titel bei den deutschen Halbmarathon-Meisterschaften gesichert. Der Starter von der LG Telis Finanz Regensburg siegte in der Zeit von 1:02:24 Stunden und verbessert damit den Meisterschaftsrekord von Carsten Eich (LAC Quelle Fürth) aus dem Jahr 1985 um 21 Sekunden.

Zweiter wurde Sebastian Hendel (LG Braunschweig/1:02:25) vor Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel/1:02:29). Bei den Frauen setzte sich die favorisierte Miriam Dattke (Finanz Regenburg) in der Zeit von 1:09:59 Stunden vor Blanka Dörfel (SSC Berlin/1:11:51) und Hanna Gröber (LAV Stadtwerke Tübingen/1:14:26) durch.

Schnellster Hamburger war David Valentin vom LT Haspa-Marathon in 1:07:24 Stunden. Bei den Frauen entschied Tabea Themann (TH Eilbeck/1:17:37) die Landesmeisterschaften für sich. Die Titelkämpfe waren in die Halbmarathon-Veranstaltung integriert. Gemeldet waren rund 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-627511/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg