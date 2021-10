Flughafen Hamburg rät Passagieren mehr Zeit einzuplanen

Während in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien zu Ende gehen, starten in Niedersachsen und Bremen Familien in den Urlaub.

Hamburg. Urlauber müssen sich am Wochenende erneut auf lange Schlagen am Flughafen in Hamburg einstellen. Der Airport ruft Passagiere deswegen auf, am Sonnabend und Sonntag beim Check-in mehr Zeit einzuplanen. Zwar enden in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien, dafür stehen sie in Niedersachsen und Bremen vor der Tür.

Es sei deutlich zu spüren, dass viele Familien nun wieder in die Sonne fliegen möchten, teilte eine Sprecherin des Flughafens am Freitag mit. Daher könne es am Wochenende erneut zu Wartezeiten kommen. Bereits zum Ferienbeginn in Hamburg und Schleswig-Holstein kam es zu erheblichen Wartezeiten. Deswegen sollte Reisende dieses Wochenende mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport sein oder bereits per Internet einchecken haben.

Flughafen: Bis zu 38.000 Passagiere in den Herbstferien

Der Hamburger Flughafen erlebte den Angaben nach in den Herbstferien das höchste Aufkommen seit Beginn der Corona-Pandemie. Am vergangenen Wochenende nutzten zwischen 34.000 und 38.000 Passagiere pro Tag den Airport. Mit ähnlichen Zahlen rechnen die Verantwortlichen auch an diesem Wochenende. Die Ferien im Herbst gehören der Sprecherin zufolge zu den passagierstärksten Zeiten des Jahres.

Neben Passagieren, die in den Urlaub starten, könnte es auch bei Rückkehren zu Wartezeiten am Flughafen kommen, warnt die Bundespolizei und appelliert an alle Reisende sich umfassend zu informieren, welche Corona-Einreiseregeln aktuell für das jeweilige Zielland gelten. "Geprüft werden sollte die Risikoeinstufung des Urlaubslandes, sodass die richtige Vorbereitung noch im Urlaubsland erfolgen kann", so eine Sprecher der Bundespolizei am Flughafen. Die Seiten des Bundesministeriums des Innern und des Robert Koch-Instituts sind hierbei speziell für die Rückreise hilfreich.

Zudem teilt die Bundespolizei mit, dass die Einreisekontrollen durch die Überprüfung der Corona-Einreisebestimmungen zeitaufwendiger sind. "Auf Grund der Passagierzahlen und der bestehenden Infrastruktur werden in bestimmten Zeitfenstern Wartezeiten nicht gänzlich vermeidbar sein."

