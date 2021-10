Unfall und Sperrung: A215 Richtung Bordesholm wieder frei

Neumünster. Die Autobahn 215 ist nach einer Vollsperrung aufgrund eines Unfalls in Richtung Bordesholm wieder freigegeben worden. Nach Angaben der Polizei war ein Lastwagen am Freitagmorgen im Baustellenbereich aus zunächst ungeklärter Ursache in einen Grünstreifen gefahren. Für die Bergung des Fahrzeugs war die A215 danach ab Blumenthal voll gesperrt. Der Verkehr habe sich auf einer Länge von etwa vier bis fünf Kilometern gestaut. Bei dem Unfall habe es keine Verletzten gegeben.

