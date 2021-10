Hamburg und Schleswig-Holstein: Wolkiges Wochenende erwartet

Hamburg. In Hamburg und Schleswig-Holstein dominieren am Wochenende dichte Wolken, an der Küste weht voraussichtlich ein frischer Wind. Der Freitag starte mit einem größeren Regengebiet, das von der Nordsee über das Land ziehe, sagte eine Sprecherin der Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen. Danach lockert es demnach auf, im Bereich der dänischen Grenzen kann es auch zu einzelnen sonnigen Abschnitten kommen. Die Höchsttemperaturen liegen verbreitet bei etwa 14 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, an der Küste sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Samstag kommt es laut DWD bei wechselnder Bewölkung vereinzelt zu Regen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 5 Grad im Südosten und bis zu 9 Grad an der Küste. Das Wetter am Samstag wird von dichten Wolken bestimmt. Hin und wieder sei Regen oder Sprühregen möglich, sagte die DWD-Sprecherin. Die Höchstwerte liegen bei etwa 13 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste mäßig bis frisch.

Die Aussichten für Sonntag ähneln jenen für Samstag. Besonders im Norden wird es dicht bewölkt, Regen und Sprühregen sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad.

