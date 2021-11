UKE-Gesundheitsakademie: Damit die Blase nicht schwächelt

Heute Abend informiert Prof. Margit Fisch in der UKE-Gesundheitsakademie über Blasenerkrankungen und wie man sie behandelt.

In der Gesundheitsakademie informiert das UKE heute Abend über Blasenerkrankungen (Symbolbild).

Hamburg. Sprechen wir darüber! Viel zu oft wird insbesondere die Inkontinenz als ein Tabu-Thema betrachtet. Dabei gibt es überhaupt keine Gründe, sich zu verstecken. Schätzungsweise fünf bis acht Millionen Menschen leiden an Inkontinenz und jede zweite Frau erlebt eine Blasenentzündung.

Wenn die Blase schwächelt: UKE-Urologin informiert über Therapien

Doch was verursacht diese Erkrankungen der Blase, die normalerweise 400 bis 600 Milliliter und in Ausnahmesituation sogar bis zu eineinhalb Liter Harn speichern kann? Wie werden die Erkrankungen dieses Hohlorgans diagnostiziert? Welche Therapien helfen, die Lebensqualität zu erhalten oder wie können sie zurückzugewonnen werden? Prof. Margit Fisch, Direktorin der Klinik für Urologie am UKE erläutert heute ab 18.30 Uhr, wie man Inkontinenz sinnvoll vorbeugen kann, sie früh erkennt und gut behandeln kann.

Prof. Margit Fisch, Direktorin der Klinik für Urologie am UKE.

Foto: Matthias Iken

So sind Sie dabei: Der knapp einstündige Vortrag wird heute Abend auf abendblatt.de ab 18.30 Uhr gezeigt. Er ist Teil der Veranstaltungen der Gesundheitsakademie UKE, die pandemiebedingt mit weniger Menschen vor Ort im Campus Lehre des UKE stattfindet.

Die weiteren Vorträge:



29. November: „Die Krankheit der Ungewissheit – neue Erkenntnisse über Ursachen und Therapie der Multiplen Sklerose“

Kraftlosigkeit, Vergesslichkeit, Beeinträchtigungen beim Sehen, eine gestörte Koordination von Bewegungen, Lähmungserscheinungen, Gleichgewichtsstörungen, depressive Verstimmungen – eine Multiple Sklerose kann sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Symptome bemerkbar machen. Welche neuen Therapien gibt es? Helfen Bewegung und Ernährung? Das erläutern Prof. Manuel A. Friese, Direktor des Instituts für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose, und Prof. Christoph Heesen, Leiter der MS-Ambulanz und Tagesklinik am UKE.



13. Dezember: „Wenn der Beipackzettel krank macht – wie Erwartungen die (Neben-) Wirkungen beeinflussen“

Allergische Reaktionen, Herzrasen, Atemnot – solche Hinweise auf Nebenwirkungen in Beipackzetteln können ausreichen, damit die Beschwerden selbst dann auftreten, wenn eine wirkstofflose Tablette (Placebo) verabreicht wird. Auch die ärztliche Aufklärung über mögliche Komplikationen einer Therapie kann die Häufigkeit von unerwünschten Wirkungen erhöhen. Wie entstehen diese Noceboeffekte, deren Gegenspieler die Placeboeffekte sind? Welche psychologischen Mechanismen spielen eine Rolle? Darüber spricht Prof. Christian Büchel, Direktor des Instituts für Systemische Neurobiologie.

Die UKE-Gesundheitsakademie findet in Kooperation mit dem Abendblatt statt. Ticketpreis pro Veranstaltung: 10 Euro (zzgl. Gebühren). Erhältlich sind Karten in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18–32 (Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10–16 Uhr), unter www.abendblatt.de/leserevents und an der Hotline: 040/30309898. Die Veranstaltungen laufen unter 2G- Bedingungen. Ort: UKE, Gebäude N55, Martinistraße 52. Mehr im Internet unter: gesundheitsakademie-uke.de