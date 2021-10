Rapp vor seiner Premiere: Nur ein Fußballspiel

Kiel. Marcel Rapp geht "glücklich und optimistisch" in seine Pflichtspiel-Premiere als Trainer der Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel. Schließlich handele es sich nur "um ein Fußballspiel", sagte der 42-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt. Die Vorbereitung auf den Gegner sei nicht sehr viel anders gelaufen als bei der U19 der TSG 1899 Hoffenheim, die Rapp vor seinem Engagement an der Kieler Förde betreut hatte.

Bei allem Vertrauen in die Stärke des eigenen Teams hat der neue Kommandogeber der "Störche" großen Respekt vor dem Tabellenletzten aus Ingolstadt, der vier Punkte und drei Plätze hinter Holstein liegt. "Sie hatten einen Trainerwechsel und ein gutes Testspiel", betonte Rapp. Unter André Schubert, der von Juli bis Oktober 2019 ein glückloses Intermezzo in Kiel hatte, gewann der FCI in der Länderspielwoche einen Test gegen den 1. FC Nürnberg mit 7:0.

Personell geht Holstein ohne große Sorgen in die Partie. Angreifer Holmbert Fridjonsson war allerdings in der Woche krank. "Wir müssen sehen, ob er eine Option ist", sagte Rapp, der sich taktisch nicht in die Karten blicken lassen wollte. Noch nicht entschieden ist, ob Ioannis Gelios nach dem Ende seiner Rot-Sperre ins Tor der Kieler zurückkehrt, oder ob Vertreter Thomas Dähne zwischen den Pfosten bleibt. Diese Entscheidung soll erst am Freitag gefällt werden.

