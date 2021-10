TV-Auftritt: "Eiskönigin"-Premiere verschoben

Im Kino war "Die Eiskönigin" ein Kassenschlager. In Kinderzimmern sind Anna, Elsa und Schneemann Olaf seit Jahren der Hit. Nun erobern sie die Musicalbühne. Die Premiere in Hamburg ist allerdings um einen Tag verschoben worden - für einen TV-Auftritt vor Millionen.

Der Kino-Welterfolg "Die Eiskönigin" ist ab November als Musical in Hamburg zu sehen.

Hamburg. Um in einer Primetime-Fernsehsendung Teile des Musicals "Die Eiskönigin" einem Millionenpublikum vorstellen zu können, ist die Deutschland-Premiere der deutschsprachigen Erstaufführung um einen Tag verschoben worden. Die Premiere im Theater an der Elbe sei nun für den 8. November geplant, sagte ein Sprecher des Musical-Unternehmens Stage Entertainment der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Um welche Sendung genau es sich handelt, wollte der Sprecher zunächst noch nicht verraten. Das soll Ende Oktober bekanntgegeben werden.

Der Kino-Welterfolg von Disney hatte als Musical unter dem englischen Titel "Frozen" (Gefroren) im März 2018 auch am New Yorker Broadway eine Premiere. In Hamburg übernehmen Celena Pieper und Sabrina Weckerlin die Hauptrollen. Für das Musical wurde die Geschichte um die ungleichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um neue Songs ergänzt.

