Das Segelschulschiff "Gorch Fock" legt an der gleichnamigen Mole im Marinehafen in Kiel an.

Verteidigung Segelschulschiff "Gorch Fock" zu Besuch in Flensburg

Kiel. Das runderneuerte Segelschulschiff "Gorch Fock" hat einen ersten Trainingstörn nach Flensburg absolviert. Die Segel setzte die Stammbesatzung bei der Reise vom Heimathafen zur Marineschule Mürwik am Dienstag noch nicht, wie ein Marinesprecher am Mittwoch in Kiel sagte.

Von Flensburg aus werden Schiff und Crew am Donnerstag wieder mit Ziel Kiel starten. An Bord sind 120 Männer und Frauen. Wegen der jahrelangen Werftzeit des Dreimasters haben nur 28 von ihnen Segelerfahrung mit dem Schiff. Anfang 2022 soll von der Kanareninsel Teneriffa aus der nächste Ausbildungstörn starten.

Am 4. Oktober war die "Gorch Fock" erstmals nach rund sechs Jahren wieder in ihren Heimathafen Kiel zurückgekehrt. Für das letzte Stück der Heimreise begleiteten Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, die Crew an Bord.

Die Kosten für die Sanierung der 1958 gebauten, 89 Meter langen Bark waren in den vergangenen Jahren von zunächst zehn Millionen auf 135 Millionen Euro gestiegen.

