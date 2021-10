Keine Maskenpflicht bei Heimspielen der Hamburg Towers

Hamburg. Wer die Heimspiele von Basketball-Bundesligist Hamburg Towers in der Arena in Wilhelmsburg verfolgen will, muss keine Maske mehr tragen. Das hat der Verein am Mittwoch bekanntgegeben. Es gilt die 2G-Regel, also Einlass erhalten vollständig Geimpfte und Genesene mit einem einen entsprechenden Nachweis.

Erstmals gilt die Lockerung beim Spiel der Towers gegen Bayreuth am Sonntag (15.00 Uhr). Auch für die internationalen Partien wie am darauffolgenden Dienstag (19.30 Uhr) im Europacup gegen Partizan NIS Belgrad entfällt die Maskenpflicht im Zuschauerbereich. Im abgesperrten Zugangsbereich der Arena muss jedoch bis zur erfolgten Kontrolle der Zuschauer eine Maske getragen werden. Der Verein erwartet durch die Lockerung einen Zuwachs an Zuschauern.



