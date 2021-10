Unfälle 85-Jährige fährt mit Wucht in Wohnhaus in Hamburg

Hamburg. Eine Seniorin ist mit ihrem Auto in Hamburg-Lurup am Mittwochvormittag mit sehr viel Wucht in ein Wohnhaus gefahren. Erst im Wohnzimmer kam der Wagen der 85-Jährigen zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach Erstversorgung durch Sanitäter und einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vor dem Unfall soll die 85-Jährige Augenzeugen zufolge auch das Lieferfahrzeug eines Paketdienstleisters beschädigt haben.

Nach Angaben der Feuerwehr saßen die Bewohner des Hauses - eine Familie mit drei Kindern - zum Unfallzeitpunkt am Wohnzimmertisch. Der Vater hatte nach eigenen Angaben gerade sein einjähriges Kind auf den Schoß genommen, als das Auto genau an der Stelle in das Zimmer gekracht sei, wo sich zuvor das Kind befand. Die Familie sei wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Die Notfallseelsorge der Feuerwehr und das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes kümmerten sich um sie.

Laut Feuerwehr wurde auch ein Baustatiker hinzugezogen. Einsturzgefahr besteht für das Gebäude demnach nicht. Nachdem das Auto mit einer Seilwinde aus dem Haus gezogen worden war, wurde die beschädigte Fassade abgestützt. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Warum die 85-Jährige in das Haus gefahren war, war zunächst unklar. Das Haus steht genau gegenüber von einer T-Kreuzung.

