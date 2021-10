Tornado in Kiel: Zwei Verletzten geht es besser

Kiel. Nach dem Tornado Ende September in Kiel sind zwei Verletzte auf dem Weg der Besserung. Zwei der drei verletzten Mitglieder des Ersten Kieler Ruder-Clubs sind in der Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte der Vereinsvorsitzende Bernd Klose am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Ein weiteres Mitglied sei noch in Behandlung.

"Wir hoffen und beten, dass die Verletzten den Mut finden, bei Zeiten wieder in das Boot steigen zu können." Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet.

Bei dem Tornado am 29. September waren in Kiel sechs Menschen verletzt worden. An der Kiellinie wurden mehrere Ruderer durch die Luft gewirbelt und dann ins Wasser gespült. Außerdem wurden in den Stadtteilen Meimersdorf und Gaarden Dächer beschädigt.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-580749/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg