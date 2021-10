Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal

Eine Frau hält in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen.

Kiel. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist geringfügig gestiegen. Am Montag lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,7 nach 27,5 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle von Montagabend (Stand: 18.51 Uhr) wurden 113 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, 61 mehr als am Sonntag.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten und -Patientinnen nahm von 56 um 6 auf 62 zu. Von ihnen lagen zuletzt 13 auf Intensivstationen, 7 mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - betrug unverändert 1,20.

Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg um 7 auf jetzt 1700. Als genesen gelten inzwischen etwa 74.300 Menschen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Neumünster mit 47,6, am niedrigsten war der Wert für Schleswig-Flensburg mit 14,3.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-562028/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg