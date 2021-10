Hamburg Towers trennen sich von Basketballer Jabril Durham

Hamburg. Nach nur drei Ligaspielen und einer Pokal-Partie haben der Bundesligist Hamburg Towers und Basketball-Profi Jabril Durham ihre Zusammenarbeit beendet. Der 27 Jahre alte Amerikaner, der in der Vorsaison in Belgien für Belfius Mons-Hainaut spielte, war in Deutschland in Frankfurt, Chemnitz und Ludwigsburg sehr erfolgreich. In Hamburg aber passten der 1,85 Meter große Guard und die sportliche Ausrichtung der Mannschaft nicht zusammen, teilte der Verein am Montag mit.

"Gemeinsam mit dem Trainerteam sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass wir einen anderen Spielertypen im Aufbau für unsere Spielweise benötigen. Daher haben uns mit Jabril auf die Auflösung des Vertrages geeinigt", sagte Geschäftsführer Marvin Willoughby. Durham hat ein Angebot eines anderen Vereins erhalten. Die Rede ist von dem italienischen Club Bologna.

