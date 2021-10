AfD-Abgeordneter Nobis bedauert Rückzug von Meuthen

Kiel/Berlin. Der schleswig-holsteinische AfD-Landtagsabgeordnete Jörg Nobis hat den angekündigten Rückzug des Bundesparteivorsitzenden Jörg Meuthen bedauert. "Er war ein gutes Gesicht für die Partei", sagte der ehemalige Fraktionschef im Landtag am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Ich finde das sehr schade, dass er sich zurückzieht." Er habe Meuthen für dessen Arbeit gedankt und könne dessen persönlichen Beweggründe nachvollziehen.

Meuthen schrieb am Montag in einem Rundschreiben an die AfD-Mitglieder, er habe sich nach intensiven Überlegungen und Gesprächen mit seiner Familie entschlossen, bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Spitzenposten zu kandidieren. Der 60-Jährige teilt sich den Vorsitz aktuell mit Tino Chrupalla, der gemeinsam mit Alice Weidel die Bundestagsfraktion führt. Meuthen ist Europaabgeordneter. Er hatte in den vergangenen zwei Jahren für einen gemäßigteren Kurs der AfD plädiert.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-557152/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg