Unfall sorgt für Sperrung der A7 Richtung Flensburg

Rendsburg. Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto führt am Samstagmittag zu einer Sperrung der A7 in Richtung Flensburg. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr ein Transporter zwischen Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und dem Kreuz Rendsburg auf einen Pkw mit Wohnanhänger auf. Der Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt. Der Lastwagen steht nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit zwischen beiden Fahrstreifen, erklärte die Autobahnpolizei. Deshalb musste die Fahrbahn in Richtung Flensburg komplett gesperrt werden. Die Bergung des defekten Lkw wird laut Polizei voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Derzeit werde eine Umleitung eingerichtet, um den Verkehr vor der Unfallstelle von der Autobahn abzuleiten. Aufgrund des Reiseverkehrs an diesem Wochenende führt die Sperrung und Umleitung zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

© dpa-infocom, dpa:211009-99-537963/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg