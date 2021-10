Herbstferien führen zeitweise zu Schlangen am Flughafen

Ein Flugzeug hebt am frühen Morgen von der Startbahn am Hamburger Flughafen ab.

Hamburg. Am Hamburger Flughafen hat es am Samstagmorgen zeitweise Schlangen beim Check-In gegeben. Einer Sprecherin des Flughafens zufolge balle sich die Zahl der Flugreisenden in den Herbstferien zeitweise am frühen Morgen und am Wochenende in wenigen Stunden. Dies löse sich jedoch anschließend schnell wieder auf.

Mit Passagierzahlen von ungefähr 30.000 Menschen pro Tag erlebe der Flughafen an den Herbstferien-Wochenenden den stärksten Andrang seit Beginn der Pandemie. Der Flughafen hatte dies der Sprecherin zufolge bereits erwartet und unter anderem auf seiner Webseite darauf hingewiesen. Viele Reisende hätten daraufhin den Vorabend-Check-In genutzt. Durch sehr frühzeitige Öffnung des Check-In und der Sicherheitsschleusen versuchen Flughafen und Bundespolizei, Schlangen zu verhindern.

