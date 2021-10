Nächtliche Vollsperrung der A7 und des Hamburger Elbtunnels

Hamburg. Wegen Bauarbeiten auf der A7 in Hamburg wird die Autobahn in der Nacht zum Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Volkspark wird von 21.00 Uhr am Samstagabend bis 9.00 Uhr am Sonntagmorgen nicht befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Grund für die Sperrung ist der Ausbau der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels auf acht Spuren.

Als Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die Strecke über die A1, A255 und die Elbbrücken. Die A7 sollte im Norden in Stellingen oder am Volkspark verlassen werden, im Süden schon am Horster Dreieck.

Für die nächste Bauphase soll der Verkehrsrechner der Tunnelleitzentrale ein Software-Update bekommen. Zudem müsse der provisorische Hilfsdamm südlich des Tunnels gewartet werden, hieß es. Während der zwölfstündigen Sperrung sollen auch Verkehrszeichenbrücken im Abschnitt Altona demontiert werden. Zudem ist eine Fahrbahnsanierung an der Anschlussstelle Waltershof geplant.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-531063/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg