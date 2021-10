Hamburger Boxer Faust im Vorprogramm von Fury gegen Wilder

Las Vegas. Profiboxer Victor Faust aus dem Hamburger Boxstall von Erol Ceylan steigt am Samstagabend (Sonntagmorgen MESZ) im Vorprogramm des Duells zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder in Las Vegas in den Ring. Der 1,96 Meter große und 29 Jahre alte Schwergewichtler aus der Ukraine hat es mit dem Amerikaner Mike Marshall zu tun.

Faust, der eigentlich Viktor Wychrist heißt, hat alle seine sieben Profikämpfe gewonnen, fünf durch K.o. Gegner Marshall bringt es auf sechs Siege in acht Kämpfen. "Ich freue mich sehr, wie mich die Menschen hier empfangen. Man merkt, dass Las Vegas die Box-Metropole schlechthin ist", sagte Faust.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-530564/2

