Nordduell gegen Flensburg lockt Zuschauer zum HSV Hamburg

Hamburg. Deutlich mehr Zuschauer als zuletzt wollen das Handball-Bundesligaspiel des HSV Hamburg gegen Ex-Meister SG Flensburg-Handewitt in der Barclays-Arena sehen. Knapp 6000 Karten sind für die Partie am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) bereits verkauft worden. Dafür müssen einige Blöcke im Oberrang der 13.000 Plätze bietenden Arena geöffnet werden.

Aufsteiger HSVH kommt immer besser in Fahrt. Das DHB-Pokalspiel gegen die in der Bundesliga unbesiegten Füchse Berlin ging am vergangenen Mittwoch nur knapp mit 28:29 verloren. "Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft", sagte Trainer Torsten Jansen. Jetzt will sein Team auch gegen Vizemeister Flensburg-Handewitt eine beherzte Partie zeigen. "Wir sind momentan gut drauf, Flensburg hat momentan schwächere Phasen", sagte Rückraumspieler Leif Tissier. "Wir rechnen uns Chancen aus, haben nichts zu verlieren." Auch Kreisspieler Manuel Späth ist optimistisch: "Es wird ganz schwierig, was Zählbares zu holen. Aber an bestimmten Tagen kann jedes Team jeden Gegner schlagen."

Die Gastgeber sind tatsächlich nicht chancenlos, denn die Flensburger haben in dieser Saison Probleme. Jüngst sind sie im Pokal mit 26:29 am HC Erlangen gescheitert. Zuvor mussten sie in Bundesliga und Champions League Niederlagen hinnehmen. "Es ist eine große Prüfung für uns als Verein und als Mannschaft. Das ist eine Phase, die wir so nicht kennen", sagte Trainer Maik Machulla den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages. Vereinschef Boy Meesenburg forderte: "Der Trainer muss auf den Tisch hauen, um einige Spieler wachzurütteln. Das Team ist gefordert, um den weiteren Saisonverlauf nicht zu gefährden."

Die Flensburger sind mit 5:3 Punkten nach vier Spielen Tabellensiebter. Die Hamburger auf Platz fünf haben nach sechs Spielen, und damit zwei Partien mehr, 7:5 Zähler auf dem Konto.

