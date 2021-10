Mehr Personal soll Stau bei Führerscheinprüfungen abbauen

Kiel. Mit zusätzlichem Personal will der Tüv Nord den Stau bei Führerscheinprüfungen in Schleswig-Holstein abbauen. Grundlage ist eine Ausnahmegenehmigung des Landes, wie Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag bekanntgab.

Während des Lockdowns im Winter konnte der Tüv drei Monate lang keine praktischen Fahrerlaubnisprüfungen machen. Je nach Region sind Wartezeiten erheblich. Hinzu kommt, dass während des Lockdowns die theoretische Ausbildung und Prüfung online möglich waren, so dass nun fast zehntausend praktische Ausbildungen und Prüfungen abzuarbeiten sind. Zudem wurden mit Jahresbeginn die Praxis-Prüfzeiten verlängert, was den Personalengpass verschärft.

Der Tüv hatte die Ausnahmegenehmigung beantragt, um bis 30. Juni 2022 mehr Personal für Theorieprüfungen einzusetzen. Bisher überprüften diese Leute Fahrzeuge. Nun dürfen sie nach entsprechender Schulung die theoretische Fahrerlaubnisprüfung abnehmen. "Ich hoffe, wir können so schnell wieder den Normalzustand erreichen und es allen ermöglichen, ohne lange Warterei den Führerschein zu machen", sagte Buchholz.

Die Maßnahme sei gut und sinnvoll, sagte der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Schleswig-Holstein, Frank Walkenhorst. "Ob sie ausreicht, die sehr angespannte Situation kurzfristig zu bessern, bleibt abzuwarten. Der Stau in den Fahrschulen sei gewaltig.

Das Ministerium besprach mit Fahrlehrerverband und Tüv auch weitere Maßnahmen wie flexible Arbeitszeitmodelle, die Aktivierung von Personal aus anderen Arbeitsgebieten, eine Änderung der Terminmodelle beim Tüv und bedarfsgerechte Terminregelungen bei Fahrschulen. Ziel sei es, im nächsten Jahr wieder im Regelbetrieb zu prüfen, sagte der Leiter des Bereichs Fahrerlaubnis beim Tüv Nord, Wolfhardt Werner.

© dpa-infocom, dpa:211008-99-529275/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg