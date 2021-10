Hamburg Towers vor Frankfurt-Spiel: Quartett angeschlagen

Hamburg. Basketball-Bundesligist Hamburg Towers bangt vor dem Spiel bei den Fraport Skyliners Frankfurt am Sonntag (15.00 Uhr) um den Einsatz von Lukas Meisner. Der Forward weist Grippesymptome auf und pausiert vorerst. Angeschlagen sind zudem Justus Hollatz, Zach Brown und Caleb Homesley. Trainer Pedro Calles zeigte sich am Donnerstag aber optimistisch, dass das Trio in Frankfurt wieder einsatzbereit sein wird.

Nach zwei verlorenen Partien in der Liga und dem Aus im BBL Pokal droht den Hamburgern bei einer Niederlage beim aktuellen Schlusslicht selbst der Sturz an das Tabellenende. Doch Calles betonte, dass der Druck nicht von außen komme, sondern von ihm selbst. Und er ergänzte: "Ich bin nicht besorgt wegen der Ergebnisse."

Dennoch muss es der Coach schaffen, dass sein Team in Frankfurt besser in der Defensive agiert als zuletzt gegen Bayreuth und Chemnitz. "Wir sind aggressiv, aber wir sind nicht effektiv", meinte Calles dazu.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-516867/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg