Fünf Tretboote zerstört: Polizei geht von Brandstiftung aus

Scharbeutz. Am Strand des Ostseebades Scharbeutz im Kreis Ostholstein sind am Donnerstag fünf Tretboote in Flammen aufgegangen. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, hätten die Boote bereits in voller Ausdehnung gebrannt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Sachschaden wird den Angaben zufolge auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung als Ursache aus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen den Tathergang sowie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Strandallee in Scharbeutz beobachtet haben.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-514123/2

