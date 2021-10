Hoher sechsstelliger Sachschaden bei Brand in Kfz-Werkstatt

Kaltenkirchen. Ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat am Mittwochabend einen hohen sechsstelligen Sachschaden verursacht. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach brach das Feuer aus zunächst ungeklärter Ursache in der Werkstatt aus und zerstörte das Gebäude komplett. Die Kriminalpolizei werde am Donnerstagvormittag mit der Untersuchung des Brandortes und der Ermittlung der Brandursache beginnen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-509163/2

