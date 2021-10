Früherer Ullrich-Manager Wolfgang Strohband gestorben

Hamburg. Wolfgang Strohband, der langjährige Manager des früheren Tour-de-France-Siegers Jan Ullrich, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Tochter Nicola Repen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Demnach ist Strohband bereits am Sonntag an einem Krebsleiden gestorben. Er soll im kleinen Kreis beigesetzt werden.

Strohband, der zunächst als Gebrauchtwagenhändler tätig war, machte sich vor allem als Förderer und Manager von Ullrich einen Namen. Kurz nach dem Ende der DDR holte der Unternehmer Ullrich mit Trainer Peter Becker zur RG Hamburg. Kurz danach nahm die Karriere des Rostockers richtig Fahrt auf. Ullrich wurde 1993 Amateur-Weltmeister, wechselte ins Profilager zum Team Telekom und gewann 1997 als bisher einziger Deutscher die Tour de France.

Immer an Ullrichs Seite war zu dessen aktiver Zeit Strohband, der auch Radrennen veranstaltete und Vorsitzender des Hamburger Radsport-Verbandes war.

