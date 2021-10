Nobelpreisträger List: "Es war echt unglaublich"

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den Deutschen Benjamin List und den in Schottland geborenen US-Forscher MacMillan.

Amsterdam/Mülheim/Ruhr. Der frisch gekürte Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List saß in einem Amsterdamer Café, als er am Mittwoch die Nachricht bekam, dass er den Preis bekommt. "Die haben auf meinem Handy angerufen", sagte der Wissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur. "Als wir gerade bestellen wollten, sah ich auf dem Display so "Schweden". Ich guckte meine Frau an, wir lächelten uns ironisch an - "Haha, das ist der Anruf." Als Witz. Aber dann war es wirklich der Anruf. Es war echt unglaublich. Ein unglaublicher Moment."

Er habe wirklich nicht damit gerechnet, sonst wäre er ja auch kaum nach Amsterdam gefahren. Seine Frau und er waren für eine Übernachtung da, weil sie sich am Dienstagabend im Concertgebouw die 5. Sinfonie von Gustav Mahler angehört hatten. "Es war toll."

Die Forschung zur Entwicklung neuer organischer Katalysatoren, für die er jetzt ausgezeichnet worden sei, habe unter anderem zur Entwicklung neuer Medikamente geführt, so zu einem HIV-Medikament. Darüber freue er sich besonders, sagte List.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-501065/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg