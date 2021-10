E-Scooter-Betreiber veranstalten Fahrsicherheitstraining

Hamburg. E-Scooter-Verleiher haben am Dienstag in Hamburg ein Fahrsicherheitstraining für die elektrisch angetriebenen Roller angeboten. Die gemeinsame Veranstaltung auf dem Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt ist Teil eines Maßnahmenpakets, auf dass sich die Betreiber nach zahlreichen Beschwerden über die 2019 eingeführten Elektroroller im September mit der Stadt geeinigt hatten.

Dazu gehört auch das Pilotprojekt einer gemeinsamen "Fußpatrouille", um falsch abgestellte Fahrzeuge umzustellen. Zudem sollen die Nutzer verpflichtet werden, bei der Rückgabe des E-Scooters ein Foto zu machen, das das richtige Abstellen belegt.

Teil des Maßnahmen-Pakets ist auch ein zentrales Beschwerdepostfach (hamburg.escooter@fmail.com), um falsch abgestellte Elektroroller zu melden. Auf Hamburgs Straßen sind derzeit rund 9000 E-Scooter unterwegs. Sie gelten vor allem bei jungen Nutzern als beliebt. Neben rücksichtslos stehengelassenen E-Rollern, die Fuß- und Radwege blockieren, verweisen Kritiker auf Unfälle mit verletzten Fußgängern.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-488353/2

