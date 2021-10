Großer Andrang bei zweiter Impfaktion in der Elbphilharmonie

Hamburg. Das "schönste Wartezimmer der Hansestadt" hat noch einmal seine Türen geöffnet: Am Montag verwandelte sich die Elbphilharmonie zum zweiten Mal in ein Impfzentrum. Von 14 bis 22 Uhr konnten sich Impfwillige wieder in den Künstlergarderoben im 12. Stock des Konzerthauses mit den Impfstoffen von Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen. Von dort aus ging es auf demselben Weg weiter, den die Künstler unmittelbar vor ihrem Auftritt nehmen: durch den Backstage-Bereich direkt auf die Bühne des Großen Saals. Dort konnten die Besucher ganz entspannt die empfohlenen 15 Minuten Abklingzeit verbringen.

Anfang September hatten 831 Menschen an der ersten Impfaktion in der Elbphilharmonie teilgenommen. Aufgrund des großen Erfolges wurde die Aktion nun wiederholt. Neben der Elbphilharmonie können sich Impfwillige in Hamburg auch im VIP-Bereich vom Hamburger SV oder in Kneipen auf dem Kiez gegen Corona impfen lassen.

