SG Flensburg-Handewitt leiht Leipziger Meyer-Siebert aus

Flensburg. Die SG Flensburg-Handewitt hat auf ihre Personalprobleme reagiert und Julius Meyer-Siebert vom SC DHfK Leipzig bis zum Jahresende auf Leihbasis verpflichtet. Die Norddeutschen reagieren damit auf die anhaltenden Verletzungen der drei Rückraumspieler Magnus Rød, Gøran Søgard Johannessen und Lasse Møller, teilte der Club dazu am Montag wird. Der 21 Jahre alte neue Rückraum-Linke nahm bereits am Montag am Mannschaftstraining der SG teil, hieß es dazu in der Vereinsmitteilung weiter.

"Ich bin sehr froh, dass wir so kurzfristig ein spannendes Talent nachverpflichten konnten. Julius kann in der Abwehr mehrere Positionen besetzen und ist ein sehr guter Shooter aus der Distanz. Nun sind wir in der Breite etwas besser aufgestellt", sagte Trainer Maik Machulla. Ihm sei schnell klar geworden, "dass ich so eine Chance wahrnehmen muss", betonte Meyer-Siebert. "Ich möchte in den kommenden drei Monaten so viel wie möglich aufsaugen und vor allem der SG helfen, wo immer ich kann", fügte er hinzu.

