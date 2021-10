Der ehemalige Bundesligaprofi Jan Furtok ist nach Angaben seiner Ehefrau an Alzheimer erkrankt.

Fußball Ehemaliger HSV-Profi Jan Furtok an Alzheimer erkrankt

Warschau/Hamburg (dpa/lno) – Der ehemalige Bundesliga-Profi Jan Furtok ist nach Angaben seiner Ehefrau an Alzheimer erkrankt. Das bestätigte Anna Furtok dem polnischen Internetportal "Sportowefakty". Der inzwischen 59 Jahre alte Furtok wurde 1988 bis 1993 als Stürmer beim Hamburger SV auch in Deutschland populär und spielte danach auch noch Fußball für Eintracht Frankfurt, ehe er in seine polnische Heimat zurückkehrte.

Anna Furtok schilderte "Sportowefakty" die schrittweise Verschlechterung des Zustands des früheren Nationalspielers. Anfangs habe er nur Kleinigkeiten vergessen, inzwischen erkenne er sein eigenes Spiegelbild nicht mehr.

