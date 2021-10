28-Jähriger überfällt Frau in Hamburg-Lohbrügge: Festnahme

Hamburg. Nach einem Überfall auf eine 56-jährige Frau in einer Parkanlage in Hamburg-Lohbrügge ist in der Nacht zu Sonntag ein 28-Jähriger festgenommen worden. Der Mann soll die Frau von hinten attackiert, zu Boden gerissen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wehrte sich, so dass der Angreifer von ihr abließ und flüchtete. Durch den Angriff wurde die 56-Jährige im Gesicht verletzt. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Funkstreifenwagen nach dem Täter. Dabei wurde der Verdächtige vorläufig festgenommen und einem Haftrichter zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:211003-99-464447/2

