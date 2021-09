Schlafende Fahrgäste in S-Bahn bestohlen: Polizei fast Dieb

Hamburg. Nach mehrwöchiger Fahndung hat die Bundespolizei am Dienstag einen 35-jährigen Mann festgenommen, der in Hamburger S-Bahnen mehrere Fahrgäste bestohlen haben soll. Er soll während der vergangenen Wochen immer wieder schlafenden Fahrgästen die Handys oder ihr Bargeld gestohlen haben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Nach den Ermittlungen der Beamten stahl der Täter meist am frühen Morgen von alkoholisierten Opfern.

Die Beamten machten den Dieb jetzt ausfindig, indem sie die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus den S-Bahnen auswerteten. Zivilfahnder der Bundespolizei konnten den Gesuchten daraufhin am Dienstag in Harburg stellen und vorläufig festnehmen.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-415616/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg