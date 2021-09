HSV-Trainer Walter über Aue: "Tabelle nie aussagekräftig"

Fußbälle liegen in einem Tor.

Hamburg. HSV-Trainer Tim Walter will sich vom Tabellenstand des FC Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga nicht blenden lassen. Die Sachsen sind vor dem neunten Spieltag und der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellensiebten Hamburger SV Letzter und warten noch auf den ersten Sieg. Zuletzt verloren sie fünfmal nacheinander.

"Ich glaube, die Tabelle ist nie aussagekräftig", meinte der 45 Jahre alte Walter am Mittwoch bei der Medienrunde vor der Auswärtspartie. "Ich glaube, dass jede Mannschaft, die in der 2. Liga agiert, gewisse Qualitäten hat."

Es gebe sicherlich auch Momente, "die im Verein nicht so gut laufen", meinte der Cheftrainer der Hamburger. "Wir wissen um die Stärken des Gegners und werden ihn nicht unterschätzen. Und dabei immer unsere eigenen Stärken ins Spiel bringen. Und da haben wir einige."

Im Spiel gegen Aue kehrt Kapitän Sebastian Schonlau nach Ablauf seiner Gelb-Rot-Sperre in die Innenverteidigung zurück. Am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) hatte der 19-jährigee Mario Vuskovic ihn ersetzt. Schonlau habe den Hamburgern "ein Stück weit gefehlt", sagte Walter. "Trotzdem hat Mario, der ihn ersetzt hat, einen überragenden Job gemacht." Jetzt sei aber Schonlau wieder da. "Und das ist gut, weil er schon eine tragende Säule für unser Spiel ist."

Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet Walter der kürzliche Trainerwechsel in Aue. Marc Hensel übernahm interimsweise den Posten des zuvor freigestellten Cheftrainers Aliaksei Shpileuski.

"Es macht es immer schwierig, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt", sagte er. "Grundsätzlich hat Aue aber nicht ganz die fußballerischen Möglichkeiten, um dann das Spiel so zu gestalten, dass sie dann mit uns mitspielen."

