Tag der Einheit: Günther reist mit Bürgerdelegation

Kiel. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und eine fünfköpfige Bürgerdelegation reisen zum Tag der Deutschen Einheit an diesem Wochenende nach Halle (Sachsen-Anhalt). Aufgrund der Corona-Pandemie finden die zentralen Feiern wie schon im Vorjahr in einem kleineren Rahmen statt. Die Delegation aus Schleswig-Holstein nimmt gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten und den Spitzen der Verfassungsorgane am Sonntag am Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle teil. Für die ehrenamtlich engagierten Mitglieder der Bürgerdelegation stehen ab Freitag in Merseburg, Bad Lauchstädt und Halle Besuche, Führungen und Empfänge auf dem Programm.

Erstmals gibt es für jedes Land zum Tag der Deutschen Einheit zwei "Einheitsbotschafter". Für Schleswig-Holstein sind dies die Direktorin am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Katja Matthes, und der Geschäftsführer des Unternehmens GP Joule aus Reußenköge, Ove Petersen.

