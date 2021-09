Biermann freut sich über Niederlage der Linkspartei

Hamburg. Der Liedermacher Wolf Biermann (84) freut sich über das schwache Ergebnis der Linkspartei bei der Bundestagswahl. Er sei in der Wahlnacht aufgewacht, als plötzlich das Telefon seiner Frau Pamela aufgeleuchtet habe, berichtet Biermann in der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt" (Donnerstag). "Sie hatte ihren Newsticker zu den Wahlen aktiviert: Die Linke, 4,9 Prozent! Da dachte ich an das Bibelwort: ‚Den Seinen gibt’s der Herr im Schlafe!‘", so Biermann. "Und ich fand das großzügig, dass Gott, obwohl er ja weiß, dass ich nicht an ihn glaube, diese 4,9 Prozent für mich manipuliert hat."

Der Künstler würde es begrüßen, wenn der Sozialdemokrat Olaf Scholz Bundeskanzler würde. "Scholz ist so wunderbar grau im allerbesten Sinne eines Mangels an Eitelkeit – wie übrigens auch Angela Merkel." Biermann war 1976 als Oppositioneller aus der DDR ausgebürgert worden.

