Containerschiff erstmals mit Flüssiggas betankt

Brunsbüttel. Das kommerzielle Containerschiff "Elbblue" ist am Mittwoch im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel mit synthetischem Flüssiggas betankt worden. "Mit der erstmaligen Betankung eines Containerschiffes mit synthetischem, CO2-neutralem LNG machen wir einen großen Schritt in Richtung maritimer Klimawende und hin zum Zero-Emission-Ship", sagte der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann, am Mittwoch. Er sprach von einem wichtigen Tag für die Energiewende. Motoren, die aktuell noch fossiles LNG verbrannten, würden künftig mit klimaneutralem LNG betrieben.

In Brunsbüttel ist der Bau eines Terminals zum Umschlag von verflüssigtem Erdgas geplant. Die Stadt liegt auf der schleswig-holsteinischen Seite der Elbmündung. Dort erreicht der Nord-Ostsee-Kanal die Elbe. Es gibt dort mehrere Chemieunternehmen. Schleswig-Holsteins Koalition aus CDU, Grünen und FDP hatte das Projekt LNG-Terminal im Koalitionsvertrag verankert, ein Parteitag der Grünen rückte jedoch später davon ab.

