Kiel. Ein Kind ist am Dienstag in Kiel von einem Bus angefahren worden. Das Kind sei ansprechbar, die Mutter sei an der Unfallstelle, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Vorfall erlitten drei weitere Kinder einen Schock. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zum Zustand des Kindes konnte die Polizei zunächst nicht machen.

