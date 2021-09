Gesundheit Corona-Inzidenz in Hamburg stagniert: elf Tote

Hamburg. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg stagniert. Wie schon am Mittwoch lag die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Donnerstag bei 59,4. Vor einer Woche betrug der Wert noch 74,4. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich dagegen deutlich. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg deren Zahl um elf auf 1713.

Am Donnerstag kamen 217 neu nachgewiesene Corona-Fälle hinzu. Das sind zehn mehr als am Mittwoch und einer mehr als vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 90.384 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 84.200 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Mittwoch 117 Covid-19-Patienten behandelt, davon 43 auf Intensivstationen. Das waren vier beziehungsweise zwei weniger als am Dienstag gemeldet.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bis einschließlich Mittwoch wurden 1.314.245 Hamburgerinnen und Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 70,9 Prozent der Bevölkerung. 1.245.281 Menschen oder 67,2 Prozent der Hamburger sind vollständig geimpft. Bundesweit sind 67,5 der Bevölkerung wenigstens einmal und 63,6 Prozent vollständig geimpft.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-327595/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg