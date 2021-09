Günther erkrankt: Garg hält Regierungserklärung

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nimmt wegen eines Infekts nicht an der Landtagssitzung am Donnerstag teil. Deshalb wird Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) nach Angaben eines Regierungssprechers am Vormittag die angekündigte Regierungserklärung zum Umgang mit der Corona-Pandemie halten. Sie trägt den Titel "Gemeinsam erfolgreich gegen die Pandemie - Schleswig-Holsteins Weg zurück in die Normalität".

© dpa-infocom, dpa:210923-99-325301/2

