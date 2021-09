Wetter Hamburg: Herbststurm schüttelt heute den Norden durch

An der Nordsee und an der Elbe in Hamburg besteht Sturmflutgefahr. Wetterexperte rechnet teilweise mit schweren Sturmböen.

Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein: Es ist äußerst stürmisch im Norden. An der Küste und an der Elbe besteht Sturmflutgefahr (Archivbild).

Hamburg/Kiel. Der Herbst hat Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern erreicht: Am Donnerstag schüttelt ein erster Herbststurm Norddeutschland durch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor zum Teil schweren Sturmböen. Für die Nordseeküste und die Hamburger Elbe besteht die Gefahr einer Sturmflut.

Verantwortlich für das herbstliche Wetter ist ein Sturmtief, das über Skandinavien zum Baltikum zieht. "Sein Frontensystem und am Freitag folgende Tiefausläufer gestalten das Wetter wechselhaft", teilte der DWD am Donnerstag mit. Es müsse verbreitet mit stürmische Böen und Sturmböen gerechnet werden, an den Küsten kann es vereinzelt schwere Sturmböen geben. Die Temperaturen in Schleswig-Holstein und Hamburg betragen 16 bis 18 Grad.

Wetter Hamburg: Sturmböen und Sturmflutgefahr im Norden

"Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf", so die Meteorologen des DWD. In exponierten Lagen erreichen schwere Sturmböen voraussichtlich eine Geschwindigkeit von 95 km/h. In Hamburg warnt der DWD vor Windböen und Sturmböen bis zu 65 km/h. Die Warnungen gelten zunächst bis Mitternacht.

Der Strömungsfilm illustriert die Windentwicklung: im Tagesverlauf über der kompletten Nordhälfte auffrischender #Wind, an der See #Sturm. An der Ostsee auch in der Nacht noch stürmisch, sonst nachlassend. Achtung: Gefahr von herabfallenden Trockenästen und Staubstürmen! /V pic.twitter.com/alTspZJ96K — DWD (@DWD_presse) September 23, 2021

Sturmflutgefahr an Nordsee und Elbe in Hamburg

An der Nordseeküste und der Elbe in Hamburg besteht die Gefahr einer Sturmflut. "Am Donnerstag wird das Nachmittag-Hochwasser bzw. das Abend-Hochwasser an der ostfriesischen Küste etwa einen Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten", teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit.

Im Weser- und Elbegebiet wird das Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser sein, an der nordfriesischen Küste und im Hamburger Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie besteht die Sturmflutgefahr bis etwa 19.00 Uhr am Donnerstag.

Wetter Hamburg: 23 Grad und viel Sonne am Wahlsonntag

Die gute Nachricht: In der Nacht zum Freitag nimmt der Wind ab und auch die Schauer lassen nach. In Hamburg klettert das Thermometer auf 18 Grad und es bleibt überwiegend trocken. Am Sonnabend schwingt das Wetter um. "Die Temperatur steigt in Hamburg auf 20 Grad, erwartet wird ein Mix aus Sonne und Wolken", sagt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Zur Bundestagswahl wird es sogar nochmal spätsommerlich statt herbstlich. "Am Wahlsonntag erwartet die Menschen in Hamburg ein freundlicher Altweibersommertag", sagt Jung. Das Thermometer steigt auf bis zu 23 Grad, die Sonne scheint neun Stunden lang.