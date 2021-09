S-Bahn-Strecke wegen Plastik-Machete im Gleis gesperrt

Halstenbek. Wegen einer täuschend echt aussehenden Plastik-Machete ist am Donnerstag der S-Bahn-Verkehr in Halstenbek (Kreis Pinneberg) kurzfristig unterbrochen worden. Die vermeintliche Waffe lag am Vormittag im Gleis des Bahnhofs, wie die Bundespolizei mitteilte. Polizisten sicherten den Bereich, bis Bundespolizisten den Gegenstand von den Gleisen holen konnten.

Dazu musste ein Notfallmanager der Bahn zunächst den S-Bahn-Verkehr unterbrechen sowie die stromführende Schiene abschalten und erden. Die Sperrung dauerte den Angaben zufolge nur wenige Minuten.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-245819/3

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg