Brände Ferienhaus steht in Flammen: Feuerwehr löscht stundenlang

Niebüll. In Niebüll (Kreis Nordfriesland) hat aus bislang unbekannter Ursache ein Ferienhaus gebrannt. Die Feuerwehr war am Montagabend über die Flammen informiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Mehr als sechs Stunden lang löschten die Einsatzkräfte den Brand und hielten bis zum Morgen Wache, um ein erneutes Aufflammen des hölzernen Gebäudes zu verhindern.

Es entstand ein Schaden von etwa 175.000 Euro, verletzt wurde aber niemand. Die Kriminalpolizei soll nun die Brandursache ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:210907-99-120193/2