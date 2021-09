Freundin und Mutter getötet: Plädoyers im Prozess erwartet

Hamburg. Im Prozess um den gewaltsamen Tod zweier Frauen in Hamburg-Bramfeld sollen heute (13.00 Uhr) die Plädoyers gehalten werden. Dem 29 Jahre alten Beschuldigten wird vorgeworfen, Anfang Februar erst seine Freundin und einen Tag später seine Mutter getötet zu haben. Da die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass der Mann psychisch krank ist und die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit beging, droht ihm die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie (Az. 621 Ks 4/21). Möglicherweise werde die Schwurgerichtskammer im Anschluss an die Plädoyers das Urteil verkünden, sagte ein Gerichtssprecher.

Der deutsche Beschuldigte soll Anfang Februar seine 24-jährige Lebensgefährtin und seine 53 Jahre alte Mutter mit zahlreichen Messerstichen tödlich verletzt haben. Die Leichen fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes. Auch Polizeibeamte und Psychologen soll der 29-Jährige später mit Fäusten und Tritten angegriffen haben.

