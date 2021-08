Raserei unter Alkoholeinfluss: Führerschein weg

Hamburg. Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Dienstag mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde durch Hamburg-Billstedt gerast. Dabei fiel der 28-jährige Fahrer einer zivilen Polizeistreife auf, die er kurz vor dem Zubringer zur Bergedorfer Straße in Richtung Bergedorf überholte. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer immer wieder extrem und überholte mehrere Fahrzeuge, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Lediglich vor den stationären Blitzern hielt sich der Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung, um nicht geblitzt zu werden. Der Wagen wurde durch einen weiteren Funkstreifenwagen gestoppt. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

