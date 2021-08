Schleswig-Holstein: Zahl der Arbeitslosen im August gesunken

Kiel. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Schleswig-Holstein im August im Vergleich zum Juli um 4100 Personen gesunken. 85 200 Menschen waren im August ohne festen Job gemeldet, wie die Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Das waren 12 400 weniger als im Vorjahresmonat. "Wir können für Schleswig-Holstein einen vorgezogenen Herbstaufschwung melden, denn die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich im August ungemindert fort", teilte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, mit. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Juli um 0,3 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Im August 2020 lag die Quote bei 6,2 Prozent.

